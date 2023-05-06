Ночью 4 мая Россия выпустила по Украине баллистическую ракету " Кинжал ". Впервые силы ПВО сбили ее, применив ЗРК " Patriot ".

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Защитники рассказали подробности обстрела

Около 2:30 4 мая в небе Киевской области ЗРК "Patriot" уничтожили аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал". Ее выпустил российский МиГ-31К с территории России. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что за целью следило и сопровождало воздушное командование "Центр".

В Воздушных силах подчеркнули, что военное руководство намеренно приняло решение не обнародовать эту информацию сразу.

Еще раз подчеркиваем, военным руководством было принято решение не обнародовать информацию о сбивании Х-47 "Кинжал" системой "Patriot" СРАЗУ. Причины вполне ясны. Всему свое время,

– сказали в Воздушных силах.

Заметим, что Юрий Игнат неоднократно подчеркивал, что не стоит распространять какую-либо информацию о работе ПВО до тех пор, пока это не сделают официально. Враг "прощупывает" нашу ПВО и информация, которая вам интересна, интересна и полезна для россиян.

Важно. Не помогайте врагу. Не рассказывайте о работе украинского ПВО, не публикуйте фото и видео со сбиванием враждебных целей.

Украина скоро усилит свое ПВО

США приняли решение о передаче нашей стране ЗРК Patriot в конце 2022 года. В конце апреля 2023 года первые два дивизиона Patriot встали на боевое дежурство в Украине.

Сейчас Украина ожидает другие дивизионы Patriot и системы SAMP-T. Они помогут защитить украинское небо от аэробалистических целей, крылатых и баллистических ракет и вражеской авиации, терроризирующей украинские города управляемыми авиабомбами.