По данным ВСУ, российский военный самолет был уничтожен в районе Краматорска.

В то же время Российская армия атакует Украину без опознавательных знаков

Он стал шестым самолетом армии России, которые сбили украинские военные 24 февраля. До этого в районе проведения ООС были сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.

Также по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.