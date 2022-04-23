Президент Украины Владимир Зеленский убежден – Украина уже имеет мощное оружие, гарантирующее победу над врагом. Об этом он рассказал в ходе общения с украинскими журналистами, передает 24 канал.

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Единение – наше оружие №1

По мнению главы государства, Украина уже сделала и продолжает делать все для победы. Это стало возможным благодаря невероятным украинцам, объединившимся в сложный момент в одно целое.

Скажу вам честно, Украина уже все сделала. Мы настолько объединены, и важно, чтобы это осталось до конца войны, и после нее. Наше единение – это наше главное оружие, оружие №1

– сказал Зеленский.

Вторым оружием, по мнению украинского президента, является объединение медийного ресурса. Информационная кампания стала инструментом, также позволяющим давать отпор врагу. Большую роль сыграла и активность иностранных журналистов, присоединившихся к нашей информационной армии.

И третье крупное объединение – стран Европы и мира. Мы боремся за мир, но бороться за мир Украина должна мощным оружием. Всем странам нужно стать смелыми, – добавил Зеленский.

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