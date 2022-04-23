Президент України Володимир Зеленський переконаний – Україна вже має потужну зброю, яка гарантує перемогу над ворогом. Про це він розповів під час спілкування з українськими журналістами, передає 24 канал.

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Єднання – наша зброя №1

На думку глави держави, Україна вже зробила і продовжує робити все для перемоги. Це стало можливим завдяки неймовірним українцям, які у складний момент об'єдналися в одне ціле.

Скажу вам чесно, Україна вже зробила все. Ми настільки об'єднані, і важливо, щоб це залишилось до кінця війни, і після неї. Наше єднання – це наша головна зброя, зброя №1

– сказав Зеленський.

Другою зброєю, на думку українського президента, є об'єднання медійного ресурсу. Інформаційна кампанія стала інструментом, який також дозволяє давати відсіч ворогу. Велику роль відіграла й активність іноземних журналістів, які приєдналися до нашої інформаційної армії.

І третє велике об'єднання – країн Європи та світу. Ми боремося за мир, але боротися за мир Україна повинна потужною зброєю. Усім країнам треба стати сміливими, – додав Зеленський.

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