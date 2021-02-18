Министр обороны Украины Андрей Таран подтвердил намерение подписать Соглашение об оборонном сотрудничестве со Швецией. Во время видеоконференции со своим шведским коллегой он обсудил дальнейшее углубление сотрудничества двух государств.

Таран и Хульквист пообщались об основных направлениях оборонного сотрудничества и обмена опытом между странами.

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О будущем сотрудничестве

Украина и Швеция планируют провести совместные учения, обсудить принципы территориальной обороны и участия в операциях по урегулированию кризисов.

Это возможно сделать в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, к которой Украина присоединилась в прошлом году.

О разном отношении к членству в НАТО

Как известно, Украина стремится получить полноценное членство в Североатлантическом альянсе.

Интересно, что Швеция продолжает придерживаться внеблоковой политики.

О ситуации в Украине

Андрей Таран рассказал своему коллеге Петеру Хульквисту о текущей ситуации на востоке Украины. Он поблагодарил за активную поддержку по восстановлению территориальной целостности Украины и участие Швеции в мониторинговой миссии ОБСЕ.