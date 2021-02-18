Военное сотрудничество Украины и Швеции: что запланировали в Минобороны
Министр обороны Украины Андрей Таран подтвердил намерение подписать Соглашение об оборонном сотрудничестве со Швецией. Во время видеоконференции со своим шведским коллегой он обсудил дальнейшее углубление сотрудничества двух государств.
Источник:Министерство обороны Украины
Таран и Хульквист пообщались об основных направлениях оборонного сотрудничества и обмена опытом между странами.
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О будущем сотрудничестве
Украина и Швеция планируют провести совместные учения, обсудить принципы территориальной обороны и участия в операциях по урегулированию кризисов.
Это возможно сделать в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, к которой Украина присоединилась в прошлом году.
О разном отношении к членству в НАТО
Как известно, Украина стремится получить полноценное членство в Североатлантическом альянсе.
Интересно, что Швеция продолжает придерживаться внеблоковой политики.
О ситуации в Украине
Андрей Таран рассказал своему коллеге Петеру Хульквисту о текущей ситуации на востоке Украины. Он поблагодарил за активную поддержку по восстановлению территориальной целостности Украины и участие Швеции в мониторинговой миссии ОБСЕ.
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