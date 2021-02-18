Військова співпраця України та Швеції: що запланували в Міноборони
Міністр оборони України Андрій Таран підтвердив намір підписати Угоду про оборонне співробітництво зі Швецією. Під час відеоконференції зі своїм шведським колегою він обговорив подальше поглиблення співпраці двох держав.
Джерело:Міністерство Оборони України
Таран та Хульквіст поспілкувалися про основні напрямки оборонного співробітництва та обміну досвідом між країнами.
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Про майбутню співпрацю
Україна та Швеція планують провести спільні навчання, обговорити принципи територіальної оборони та участі в операціях з врегулювання криз.
Це можливо зробити в рамках Програми розширених можливостей НАТО, до якої Україна долучилась минулого року.
Про різне ставлення до членства в НАТО
Як відомо, Україна прагне отримати повноцінне членство в Північноатлантичному Альянсі.
Цікаво, що Швеція продовжує триматися позаблокової політики.
Про ситуацію в Україні
Андрій Таран розповів своєму колезі Петеру Хульквісту про поточну ситуацію на Сході України. Він подякував за активну підтримку щодо відновлення територіальної цілісності України та участь Швеції в моніторингової місії ОБСЄ.
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