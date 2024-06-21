В этом поединке подопечные Сергея Реброва одержали победу над Словакией со счетом 2:1. И, конечно, первая победа украинской сборной на Евро-2024 не обошлась без реакции в соцсетях. Так, еще до того, как завершился матч, украинцы создали множество мемов, лучшие из которых – покажет 24 Канал.

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Первая победа украинцев на Евро-2024

В пятницу, 21 июня, на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе состоялся матч сборных Украины и Словакии. Это уже вторая игра подопечных Сергея Реброва на Евро-2024.

Конечно, болельщики делились мемами с эмоциями еще перед игрой.



Шутки украинцев перед игрой / Первая частная мемарня

Заметим, что много мемов перед игрой создали также опираясь на результат предыдущей игры "сине-желтых" с Румынией. Тогда наша сборная проиграла противнику со счетом 3:0. Уже через несколько дней появилась информация о том, что власти Румынии приняли решение поставить Вооруженным Силам Украины систему противовоздушной обороны Patriot.

Конечно, такое развитие событий не обошло стороной "мемологов".



Шутки украинцев перед матчем сборной Украины и Словакии / Фото МЕМАГРАМ

Однако первый тайм матча Украина – Словакия заставил болельщиков немного поволноваться, ведь уже на 17 минуте в наши ворота забили гол. В конце концов, такой счет и держал в напряжении все дальнейшее время первого тайма.



Реакция украинцев на первый тайм / 24 Канал



Как реагировали на первый тайм игры украинцы / Перша приватна мемарня

Уже после пропущенного первого гола со словаками, в сети завирусили фразу, что "Словакия досрочно передает Украине Patriot". Однако не забыли указать, что у них их нет.



Однако ситуация в игре стабилизировалась, когда сборная Украины сравняла счет. Тогда попал в ворота Словакии полузащитник Николай Шапаренко. Радость от забитого гола украинцы скрывать не стали и, конечно, соответствующий мем сразу "залетал" просторами интернета.



Как украинцы реагировали на забитый гол Шапаренко / Фото МЕМАГРАМ

Следующий и победный гол для украинской команды забил Роман Яремчук. Поэтому, финальный свисток арбитра зафиксировал первую победу сборной Украины на Евро-2024.

В конце концов, в сети предоставили свою версию реакции оператора ПВО после игры сборной Украины.



Шутки украинцев о выигрыше сборной в матче со Словакией / Фото МЕМАГРАМ



Реакции украинцев на победу / Фото Micik Goni

Шутки шутками, а мы, конечно, благодарим нашу команду за проведенную победную игру. К слову, поздравили футбольную сборную Украины с победой во втором туре Евро-2024 над Словакией и пограничники бригады "Месть" Гвардии Наступления.

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Желаем "сине-желтым" удачи в следующем матче, который состоится 26 июня в 19:00 с Бельгией. Поэтому верим и поддерживаем украинскую сборную!