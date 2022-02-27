О войне и демократическом будущем Украины – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал кандидат исторических наук, эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко.

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Путин постоянно врет

Начнем с того, что предшествовало войне, как бы Вы, Сергей, охарактеризовали речь Путина по случаю признания так называемых "ЛДНР"?

Я бы начал с того, что Владимир Путин не впервые обращается к истории. С одной стороны это вполне ожидаемо, потому, что многие лидеры государств применяют истории для поддержания собственного исторического курса.

Поэтому апелляции к историческим событиям, персонам или речам – абсолютно нормальное явление. И в Соединенных Штатах и Европе, как старой, так и Новой да и в России, в конце концов. Ничего такого странного здесь нет.

Проблема в том, что Путин постоянно врет, используя историю. Главное здесь то, как он использует этот исторический материал. Именно поэтому, когда мы говорим о том, что Путин обратился к историческим прецедентам, мы должны понимать, что он не столько обратился к реальной истории, сколько к сконструированной им самим под потребности конкретного момента.

Можно сказать, что мы имеем дело с альтернативной историей из уст Путина.

Что бы вы ответили на упреки Путина о том, что Украина не ценит "вклада совка в ее развитие"?

Надо просто сказать, что в других европейских странах, в той же межвоенной Польши времен второй Речи Посполитой, не было советского режима и коммунистов и все равно происходила индустриализация. В Чехословакии не было советского режима. Это была самая развитая страна восточно-центральной Европы с промышленной точки зрения.

То есть, присутствие в стране коммунистов совсем необязательное условие индустриального развития.

Нет никаких заслуг красного Кремля в строительстве заводов в Украине. И при другой власти у нас были бы заводы.

Развенчайте миф о договоренностях по нерасширению НАТО после падения берлинской стены.

Мы знаем, что русские очень часто лгут. Поэтому не можем до конца доверять им. Вполне возможно, что накануне распада СССР, когда шла речь об объединении Германии 1989-го года, кто-то из западных лидеров устно пообещал, что вступление ФРГ в НАТО не приведет к тому, что Польша будет следующей.

Могу предположить, что такой разговор велся. Но велась она в условиях существования Союза и Альянса образца Варшавского договора. После 1991-го года, когда в Польше установилась демократия, а затем пал Советский Союз, нет никакого основания требовать, чтобы эти договоренности, даже если они были, выполнялись.

Потому что новые государства, такие как Украина или Польша демократическая, ничего никому не должны. У Путина есть только слова без доказательств.

Прокомментируйте слова агрессора о том, что Россия оказывала нам большие объемы фин помощи на заре независимости.

Россия и Украина принимали, в свое время, участие в споре с Россией по распределению всего советского наследства. В том числе и долю алмазного фонда. Мы справедливо требовали получения своей доли. И потом, с этой законной доли наследства, сами бы уплатили все долги.

Россия, фактически, нам в этом отказала. Поэтому здесь и конкретные цифры не имеют никакого значения.

Что имел в виду Путин, говоря о "настоящей декоммунизации"?

Надо понимать, что он имеет в виду. Если он считает, что Украину в современных границах, создал Ленин, то декоммунизация полная, в его понимании, это лишение нас всех тех земель, которые Ленин нам прирезал.

Однако правда заключается в том, что не просто Украина не была создана по ленинскому указанию. Скорее речь даже о том, что граница современная российско-украинская, со всеми ее прирезками и отрезками, была сформирована уже после смерти Ленина. Основные передачи территорий происходили уже после. С 1925 по 1928-й года. К тому времени вождь уже был в могиле год.

Следовательно, Путин не прав не только фактически, но и формально.

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Что на самом деле ждет боевиков?

Что ждет эти "республики" в исторической перспективе?

Они будут существовать до тех пор, пока будет существовать режим, который их поддерживает. Довольно удачной аналогией нашей ситуации служит так называемое "Демократическое правительство Финляндии".

Только Советский Союз проиграл финнам Зимнюю Войну, сразу об этих советских марионетках во главе с товарищем Усиненом, забыли. Так, словно его никогда и не существовало.

Так же как только Россия проиграет эту войну, само понятие об этих "республиках" исчезнет. И следующий российский руководитель, или того, что от нее останется, скажет: "Да нет, мы их никогда и не признавали». Якобы это была путинская химера. Спрашивайте с него, а мы, как новое государство, и знать об этом ничего не знаем".

Какой для нас должен быть исторический урок из нынешних событий?

Такой, что россиянам верить нельзя. Не может быть великой России без Украины. Соответственно, каждый российский лидер, который видит российское величие в прирастании землями, просто вынужден будет душить нашу страну.

Когда российские лидеры думают о благосостоянии собственного народа, они нас не трогают. И наоборот – когда думают об имперском величии, то непременно обращают взоры в нашу сторону.

Конфликт между нашими государствами будет продолжаться, пока РФ будет иметь объективную возможность проводить имперскую политику.

Возможно ли, что на фоне текущих событий Путина могут сместить?

Могу сказать, что такой вариант возможен. Но будет ли он реализован – вопрос не по адресу. Русская история знает такие случаи, бывало такое. Например, с Петром III и с российским императором Павлом.

Нечто похожее произошло и с Горбачевым. То есть, можно говорить, что теоретически такое может быть. Чем хуже война закончится для Кремля, тем больше вероятность того, что Путин поражения не переживет. И наоборот – если ему удастся добиться каких-то успехов, он сможет сохранить лицо и продолжит править дальше.

Мы выстоим?

Не сомневаюсь в этом. У россиян не хватит сил для захвата всего Левобережья, захватить Киев, установить хотя бы на половине территорий марионеточный режим. Украина сохранится и будет развиваться дальше. Потеряет ли она еще какой-нибудь кусок территорий? Несколько городов или районов на юге или на востоке – вопрос уже к военным экспертам.

Вместе с тем могу сказать, что такой ход событий на развитие страны не повлияет. Путин нам не повредит.