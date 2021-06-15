Эту инициативу поддержали уже 150 нардепов. Фото с их подписями обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.
Важно Благодарны, но хотим слышать конкретные временные рамки: у Зеленского отреагировали на решение саммита НАТО
По словам нардепа, очень важно, что в таких вопросах Рада демонстрирует единство, несмотря на партийную принадлежность.
Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО,
–написал Гончаренко.
Он отметил, что голосование за проект в парламенте будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Кроме того, предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.
Стоит добавить, что 14 июня на саммите НАТО государства заверили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому Альянсу. В ответ президент Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты для сближения.