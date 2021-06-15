Эту инициативу поддержали уже 150 нардепов. Фото с их подписями обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

Важно Благодарны, но хотим слышать конкретные временные рамки: у Зеленского отреагировали на решение саммита НАТО

По словам нардепа, очень важно, что в таких вопросах Рада демонстрирует единство, несмотря на партийную принадлежность.

Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО,

–написал Гончаренко.

Он отметил, что голосование за проект в парламенте будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Кроме того, предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.

Обратите внимание! Пока неизвестно, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Нардеп выразил надежду, что это произойдет как можно быстрее.

Стоит добавить, что 14 июня на саммите НАТО государства заверили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому Альянсу. В ответ президент Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты для сближения.