Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он оценил перспективы, которые перед Украиной открывает соглашение о недрах.

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Президент США заинтересован в подписании этого соглашения. По мнению Клочко, с тактической точки зрения наращивания поддержки и сотрудничества с Соединенными Штатами Америки договор о редкоземельных металлах может быть оправдан, чтобы убедить или выторговать что-то. Главное, чтобы украинская власть сыграла максимально эффективно.

"Я считаю, что это соглашение не будет вредным для Украины, поскольку доход от недр должен поступать в государственный бюджет. Однако мне не нравится, что украинцам загнали в голову то, что недра принадлежит народу Украины. Это напоминает времена Советского Союза, мол, все вокруг колхозное, все мое – примерно та же история", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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Впрочем, будем надеяться, что совместный контроль между нашими американскими партнерами за добычей и разработкой различных месторождений в перспективе наоборот способствовать вливанию средств в экономику Украины. В любом случае соглашение, подписанное сейчас с администрацией Дональда Трампа, поможет Украине укреплять свою позицию в переговорах с Россией.

Предлагаю подождать уже конкретно самого текста соглашения, посмотреть, что там прописано. Не думаю, что там будет что-то катастрофически страшное для Украины. Тем более есть официальная позиция о том, что это соглашение будет ратифицировано в парламенте. Неизвестно как пройдет ратификация, возможно, там ее даже и завалят,

– отметил Клочок.

К слову, народный депутат Украины Ярослав Железняк сказал, что согласно черновикам, которые он увидел, соглашение будет в разы лучше того, которое появилось в сети 23 марта.