29 сентября, 22:05
Украина и США проведут встречу по совместному производству дронов, – СМИ

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Делегация Украины отправилась в США для обсуждения совместного производства дронов во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух соглашениях с США по закупке вооружения и продажи дронов, которые уже обсуждаются на техническом уровне.

Делегация от Украины уже отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. Там обсудят технические вопросы такого производства.

Об этом пишет 24 Канал. В Министерстве обороны Украины рассказали о соответствующей встрече Суспильному.

Что сейчас известно о встрече по производству дронов?

По данным Министерства обороны, делегация от Украины отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. Темой переговоров будут технические вопросы такого производства.

Делегацию от Украины возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Во время общения с журналистами ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет с США два соглашения по закупке вооружения и продажи дронов. Он назвал их "Mega Deal" и "Drone Deal".

Представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

Сотрудничество Украины с партнерами в области дронов: последние новости

  • К слову, Украина предлагает Польше и союзникам создать совместный воздушный щит против российских дронов и ракет и делиться опытом противодействия этой угрозе.

  • Украинский лидер призывает закрыть проливы в Балтийском море для защиты от запуска дронов Россией и ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС.

  • О готовности присоединиться к европейской инициативе "стена дронов" для защиты восточной границы ЕС от российских беспилотников заявила Словакия.

  • Кроме этого, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс учится от украинского опыта противодействия российским дронам и планирует развернуть новые системы перехвата.