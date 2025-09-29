Україна та США проведуть зустріч щодо спільного виробництва дронів, – ЗМІ
- Делегація України вирушила до США для обговорення спільного виробництва дронів на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Боєвим.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про дві угоди зі США щодо закупівлі озброєння та продажу дронів, які вже обговорюються на технічному рівні.
Делегація від України вже вирушила до США на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Там обговорять технічні питання такого виробництва.
Про це пише 24 Канал. У Міністерстві оборони України розповіли про відповідну зустріч Суспільному.
Що наразі відомо про зустріч щодо виробництва дронів?
Делегацію від України очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв.
Під час спілкування з журналістами раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде зі США дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів. Він назвав їх "Mega Deal" та "Drone Deal".
Представники України та США вже перейшли на технічний рівень ведення переговорів щодо продажу дронів. Про обидві угоди Зеленський говорив з президентом США Трампом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.
Співпраця України з партнерами у галузі дронів: останні новини
До слова, Україна пропонує Польщі та союзникам створити спільний повітряний щит проти російських дронів і ракет та ділитись досвідом протидії цій загрозі.
Український лідер закликає закрити протоки у Балтійському морі для захисту від запуску дронів Росією та очікує ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС.
Про готовність приєднатися до європейської ініціативи "стіна дронів" для захисту східного кордону ЄС від російських безпілотників заявила Словаччина.
Крім цього, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс навчається від українського досвіду протидії російським дронам і планує розгорнути нові системи перехоплення.