Делегація від України вже вирушила до США на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Там обговорять технічні питання такого виробництва.

Про це пише 24 Канал. У Міністерстві оборони України розповіли про відповідну зустріч Суспільному.

Дивіться також Унікальна операція: "Хижаки висот" FPV Shrike за 500 доларів збили ворожий Мі-8 за 10 мільйонів

Що наразі відомо про зустріч щодо виробництва дронів?

За даними Міністерства оборони, делегація від України вирушила до США на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Темою переговорів будуть технічні питання такого виробництва.

Делегацію від України очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Під час спілкування з журналістами раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде зі США дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів. Він назвав їх "Mega Deal" та "Drone Deal".

Представники України та США вже перейшли на технічний рівень ведення переговорів щодо продажу дронів. Про обидві угоди Зеленський говорив з президентом США Трампом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Співпраця України з партнерами у галузі дронів: останні новини