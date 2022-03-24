Фото городов до и после прихода орков опубликовал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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Города, которые строила Независимая Украина 30 лет, орки разрушили за несколько дней,

– написал Сергей Гайдай.

Фото №1 – оккупированный НАШ Донецк, который, по версии российских пропагандистов, Украина "обстреливала" 8 лет.



Оккупированный Донецк / Фото фейсбук Сергея Гайдая

Фото №2 – город-мученик Мариуполь, 30 ужасных дней, тысячи погибших.

Разрушение Мариуполя видно даже из космоса / Фото фейсбук Сергея Гайдая

Фото №3 – Харьков – первая столица, город студентов и шикарнейших парков.

Оккупанты пытаются стереть с лица земли Харьков / Фото фейсбук Сергея Гайдая

Фото №4 – Чернигов – город безумной истории.

Чернигов находится под обстрелами оккупанта с первого дня войны / Фото фейсбук Сергея Гайдая

Города Луганщины держат оборону

Также глава Луганской ОВА опубликовал фото луганских городов, которые мужественно держатся и сопротивляются рашистам.

Фото №5 Попасная – это держаться до последнего.

Украинский город Попасная / Фото фейсбук Сергея Гайдая

Фото №6 Рубежное – это бороться за каждый сантиметр земли.

Рубежное значительно пострадало от рук врага / Фото фейсбук Сергея Гайдая

Фото №7 Лисичанск – это подниматься, даже когда больно.

Города Луганщины в дыму от взрывов и обстрелов / Фото фейсбук Сергея Гайдая

Фото №8 Северодонецк – это Побеждать!

Луганщина – это Украина / Фото фейсбук Сергея Гайдая

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