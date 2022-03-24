Фото міст до і після приходу орків, опублікував голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Увага ЗСУ звільнили село Малинівка Запорізької області від ворожої окупації

Міста, які будувала Незалежна Україна 30 років, орки зруйнували за декілька днів,

– написав Сергій Гайдай.

Фото №1 – окупований НАШ Донецьк, котрий за версією російських пропагандистів Україна "обстрілювала" 8 років.



Окупований Донецьк / Фото фейсбук Сергій Гайдай

Фото №2 – місто-мученик Маріуполь, 30 жахливих днів, тисячі загиблих.



Руйнування Маріуполя видно навіть з космосу / / Фото фейсбук Сергій Гайдай

Фото №3 – Харків – перша столиця, місто студентів і найшикарніших парків.



Окупанти намагаються стерти з лиця землі Харків / Фото фейсбук Сергій Гайдай

Фото №4 – Чернігів – місто шаленої історії.



Чернігів перебуває під обстрілами окупанта з першого дня війни / Фото фейсбук Сергій Гайдай

Міста Луганщини тримають оборону

Також голова Луганської ОВА опублікував фото луганських міст, які мужньо тримаються та чинять неабиякий спротив рашистам.

Фото №5 Попасна – це триматися до останнього.



Українське місто Попасна / Фото фейсбук Сергій Гайдай

Фото №6 Рубіжне – це боротися за кожен сантиметр землі.



Рубіжне значно постраждало від рук ворога / Фото фейсбук Сергій Гайдай

Фото №7 Лисичанськ – це підійматися, навіть, коли боляче.



Міста Луганщини в диму від вибухів та обстрілів / Фото фейсбук Сергій Гайдай

Фото №8 Сєвєродонецьк – це Перемагати!



Луганщина – це Україна / Фото фейсбук Сергій Гайдай

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