Нападение на свободу

Все это – не только на позиции украинских Вооруженных сил, но и по мирным украинским городам, где есть многочисленные жертвы.

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Мы много говорили о том, что Владимир Путин – великий мастер гибридных войн. И что вообще 21 столетие – время, прежде всего, гибридной войны. Когда решающую роль играют не вооруженные силы, не воздушные удары, не наступления танковых армий, а пропагандистская, энергетическая, политическая борьба.

Однако оказалось, что все эти разговоры про гибридные войны имеют смысл, только когда агрессивное государство считает, что оно может победить с помощью таких инструментов, с помощью энергетического давления, которое осуществлялось на Украину фактически с 90-х годов. С помощью бесстыдной политической пропаганды, которой РФ занималась на украинской территории при помощи своих информационных телеканалов и агентов в течение нескольких десятилетий.

Вплоть до того времени, пока после нападения России на Украину в 2014 году российское телевещание прекратило свой эфир на украинской территории. Кстати, можно было заметить различие уже через несколько лет, когда жители оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма верили в такую ерунду, в которую ни один человек, понимающий, как развиваются события, не поверит. А в Украине даже не представляли себе, что такие новости могут быть реальными. Политическое давление, которое осуществлялось на Украину по всем направлениям.

Негибридная гибридная война

И с этой позиции можно сказать, что оккупация Донбасса и Крыма, видимо, также была частью гибридной войны. Но все закончилось, когда Владимир Путин убедился, что все эти рычаги не заставляют Украину изменить свой политический вектор развития, что Украина остается Украиной, что украинская государственность не подчиняется воле российского президента и его приспешников, что в украинской конституции появилась статья о евроатлантической интеграции, что продолжается европейская интеграция Украины.

А это значит, что рано или поздно Украина станет членом НАТО и ЕС. А самое главное – ее территории не будут присоединены к РФ.

Мне кажется, что сейчас уже любому реально мыслящему человеку становится очевидным, что РФ делает все возможное, чтобы поглотить Украину и превратить ее либо в часть собственной территории, либо в государство-сателлит по образцу соседней Беларуси. Потому что мы с вами видим, что никакой Беларуси теперь на политической карте мира просто нет. Что с белорусской территории по согласованию с ее правителем Александром Лукашенко совершается нападение на Украину. И Украина по замыслу Путина должна превратиться именно в такую территорию, с которой будут осуществляться нападения на другие государства, которая будет частью агрессивных намерений Путина.

И вот когда оказалось, что все эти планы не выходят, началась уже совсем негибридная война. Потому что то, что мы сейчас видим, о гибридности отнюдь не свидетельствует. И не свидетельствует ни об одной "специальной операции", о которой так любят говорить в Кремле.

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Провальный план тирана

Это раньше у выходца из КГБ Советского Союза Путина были специальные операции. И даже нынешнюю войну, Отечественную войну украинского народа против российских оккупантов Путин называет "специальной операцией" по "помощи" оккупированным территориям Донбасса.

И действительно, возможно, это с самого начала задумывалось как некая "специальная операция". Признаем фейковую "независимость" группировок боевиков, то есть оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. И потом с этой же позиции начинаем "операцию" по восстановлению их так называемой территориальной целостности. То есть пытаемся еще захватить часть Донецкой, Луганской областей.

Но даже если согласиться с логикой такой, совершенно дикой путинской "спецоперации", возникает вопрос – при чем тут Киев, при чем тут Харьков, при чем тут Чернигов, при чем тут Сумы? Это тоже оккупированные боевиками территории Донбасса? Или российское государство в лице своего полоумного президента просто отказывает Украине в суверенитете?

Конечно, это все вопросы, которые можно уже сейчас не обсуждать. Конечно, мы прекрасно с вами понимаем, что это война. Никакой "спецоперацией" и гибридностью здесь и не пахнет. И, конечно, абсолютно логичными являются предупреждения тех, кто подчеркивает, что президент РФ Путин пытается уничтожить Украину любой ценой.

И именно поэтому все его переговоры с президентом США Джо Байденом, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем были только прикрытием.

Мы прекрасно понимаем, что эта политика Путина, политика-война продолжается уже много лет, если не десятилетий, связанная с его уверенностью, что он должен восстановить Советский Союз не только на русской, но и на украинской и, как видим, на белорусской земле. И для этого он готов обстреливать баллистическими ракетами украинские города. Для этого он готов убивать украинских граждан.

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Закаленные в пламени

Это – ужасная ситуация, но в то же время мы видим, как противятся украинцы этому нападению одной из самых коварных и преступных армий современного мира. Армии, которой управляют люди, которым абсолютно все равно, что происходит вокруг них. Которые уверены, что они имеют право обстреливать ракетами Киев или Харьков. Которые уверены, что ради доказательства своих политических амбиций они могут уничтожать гражданские кварталы.

И на наших глазах Киев может превратиться в Алеппо. Потому что российские вооруженные силы в Сирии не останавливались ни перед чем. Только, чтобы доказать, что сирийцы должны подчиняться мяснику, которого поддерживает Путин.

Это непростое испытание напоминает нам о том, что Украина существует и будет существовать, какие бы планы на нее ни были у полоумного российского правителя. Все это напоминает о том, что с Украиной нельзя поступать так, как это запланировали себе в Кремле. И все это демонстрирует, что украинцы все больше и больше становятся единым народом, готовым защищать свою землю.

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