Людівін Дедондер – перша жінка міністерка оборони в історії Бельгії. Працює на посаді з 2020 року. За освітою інженерка, радіоведуча, працювала у спортивній журналістиці, фанатка футболу.

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Аніта Ананд – міністерка національної оборони Канади з жовтня 2021 року. Професорка права Університету Торонто та бакалавр мистецтв Оксфордського університету. Друга в історії Канади жінка на цій посаді, мати чотирьох дітей.

– міністерка національної оборони Канади з жовтня 2021 року. Професорка права Університету Торонто та бакалавр мистецтв Оксфордського університету. Друга в історії Канади жінка на цій посаді, мати чотирьох дітей. Аннеґрет Крамп-Карренбауер – федеральна міністерка оборони Німеччини з 2019 року. Магістр політології та публічного права. Навчалася в Трірському та Саарландському університетах. Мати трьох дітей. Зробила блискучу партійну кар'єру в ХДС, була головою партії у 2018-2021 роках. Виступає проти "Північного потоку – 2" та за посилення санкцій щодо Росії.

– федеральна міністерка оборони Німеччини з 2019 року. Магістр політології та публічного права. Навчалася в Трірському та Саарландському університетах. Мати трьох дітей. Зробила блискучу партійну кар'єру в ХДС, була головою партії у 2018-2021 роках. Виступає проти "Північного потоку – 2" та за посилення санкцій щодо Росії. Флоранс Парлі – міністерка оборони Франції з 2017 року. Випускниця Національної школи адміністрації та Інституту політичних досліджень Франції. Працювала Держсекретарем з питань бюджету. Має значний бізнес-досвід на керівних посадах в компаніях: Air France, SNCF Voyageurs, Zodiac Aerospace, Altran, Ingenico. Мати двох дітей.

Хто очолює Міністерства оборони в країнах НАТО / Фото з фейсбуку Олени Кондратюк:

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Тріне Брамсен – міністерка оборони Данії з 2019 року. Депутатка національного парламенту Фолькетингу з 2011 року, тричі переобиралася від свого округу. Магістр соціальних наук, працювала науковим асистентом в Копенгагенському університеті та консультанткою в аудиторській компанії "Делойт". Є співавторкою книги про менеджмент бізнес-процесів.

– міністерка оборони Данії з 2019 року. Депутатка національного парламенту Фолькетингу з 2011 року, тричі переобиралася від свого округу. Магістр соціальних наук, працювала науковим асистентом в Копенгагенському університеті та консультанткою в аудиторській компанії "Делойт". Є співавторкою книги про менеджмент бізнес-процесів. Олівера Ін'як – чинна міністерка оборони Чорногорії. Магістр політичних наук, здобула докторський ступінь на тему "Культурний аспект міжнародної безпеки". Працювала в МВС, де займалася аналітикою. Єдина в Чорногорії професорка в галузі безпеки, викладає в університеті Донья Гориця.

Ці країни давно готові до жінок на чолі міністерств оборони, яким суспільство довіряє національну безпеку. Вони мають прекрасну освіту та великий досвід в науці, політиці, бізнесі. Ніщо не заважає їм виконувати свої обов'язки фахово та відповідально. Ці жінки представляють цивільний сектор, як це передбачено стандартами НАТО.

Україна також готова, просто треба, нарешті, позбутися застарілих та хибних ґендерних стереотипів!