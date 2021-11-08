Как известно, в этом году на границе со странами Балтии и Польшей разгорелся настоящий миграционный кризис, который вполне можно назвать тактикой миграционного терроризма, осуществляемого Минском и Москвой, с целью оказания давления на страны ЕС. И именно Минском и Москвой, но никак не одним только Минском.

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Дело в том, что тактика такого формата давления на ЕС была предложена именно Москвой Минску, как уже не единожды испробованная ее и даже сравнительно не так давно. Вспомнить хотя бы события 2015 года, когда лавина беженцев из Сирии буквально захлестнула Европу.

В этот раз российская сторона решила использовать настроения обиженного на весь мир Лукашенко для продвижения идеи такого формата шантажа, а в качестве поставщика основного ресурса давления, нелегальных мигрантов, используются направления через Россию.

Именно Россия обеспечивает доставку в Беларусь сирийцев, иракцев и прочих, для последующего и сопровождения беларускими силовиками к границе с европейскими странами.

Но это была прелюдия, а что же сегодня?

Сегодня в открытом доступе появляется огромное количество видео, на которых запечатлено продвижение многолюдных, стройных колон из нелегальных эмигрантов, движущиеся по трасам и лесным тропам Беларуси к границе с Польшей. При этом данные видео сопровождаются пояснением, что это все исключительно месть Лукашенко Европе, а Россия тут не причем и даже более того, Россию очень озадачивает растущая террористическая угроза от всей вот этой вот навалы.

Важно Белорусские пограничники ходят вдоль границы с ножницами для резки металла

То есть, во всём виноват Лукашенко, а то, что данный проект кремлевских рук дело и поддерживается именно Россией – ничего подобного!

Фактически, это можно расценивать как камень не просто в огород, а в лоб Лукашенко, за то, что на днях ушел от прямого "признания" Крыма российским, а обошелся общими фразами и словоблудием.

С другой стороны, действия российской пропаганды в данном случае сигнализируют как минимум о двух явных вещах.