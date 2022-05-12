Президент правильно сказал, что война закончится тогда, когда Украина вернёт своих людей и свои территории.

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Что дальше

Но вот возникает вопрос: каким дальше будет подход - оборонительным или все больше наступательным после получения соответствующего оружия (если наступательным, то до какого предела)?

Я не говорю о военной составляющей (для этого есть военные), я говорю о подходе на уровне политического решения.

Добить врага

Плацдарм (явный или потенциальный) атак России по Украине – это Приднестровье, Беларусь. Россия, вне сомнений, и дальше будет использовать эти возможности (мост, склады и режим-пособник агрессора).

Допускаю, что Украина, наконец, должна действовать на упреждение. Тем более, что мы уже давно не в тех реалиях, чтобы лишь бы не провоцировать Путина.

Шокирующие кадры российских преступлений из Мариуполя – смотрите видео: