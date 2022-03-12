Украина требует, чтобы Россия немедленно отпустила Данченко. Об этом в обращении 12 марта говорила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Отпустите Данченко! – Верещук обратилась к россиянам

"Хочу обратиться к России. И требую отпустить работника ГСЧС Данченко Алексея Игоревича", – сказала глава Минреинтеграции. Верещук объяснила, что:

Данченко сопровождал автобусы для эвакуации гражданского населения из Гостомеля.

Но его захватили россияне и уже двое суток незаконно удерживают.

Хотя этот работник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям был в согласованном с противником списке.

Объяснение, что "он говорил по мобильному телефону", не принимается. Мы требуем отпустить Алексея Данченко. И сделаем все, чтобы это произошло как можно скорее,

– подытожила Ирина Верещук.