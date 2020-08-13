Украина требует от Беларуси немедленного освобождения Реуцкого и Васильева, – Ермак
Украина обратилась к белорусским властям с требованием освободить задержанных правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Украинцев задержали 12 августа в Минске, где они находятся – пока неизвестно.
Украинцев задержали незаконно, – Ермак
Реуцкий и Васильев были задержаны безо всяких законных на это оснований. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует пресс-служба ОПУ.
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По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких волнениях или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов,
– говорится в заявлении Ермака.
В Офисе Президента отмечают, Реуцкий и Васильев освещали события в Беларуси для украинских СМИ.
"Свобода слова и свобода свободного передвижения – базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо", – сказал Ермак.
Что говорят на задержание в МИД Украины
В МИД говорят, сейчас задержанных в Беларуси украинцев трое – это Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина. Контакта с ними нет, где они находятся – тоже неизвестно.
Главное о задержании украинских волонтеров в Минске
- 12 августа в Минске задержали волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
- Мужчины работали над материалами для украинских СМИ, аккредитации у них не было, поскольку ее не выдала власть Беларуси.
- Против них открыли дело по статье о "массовых беспорядках". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.