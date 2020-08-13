Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення Рєуцького та Васильєва, – Єрмак
Україна звернулась до білоруської влади з вимогою звільнити затриманих правозахисників Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Українців затримали 12 серпня у Мінську, де вони перебувають – наразі невідомо.
Українців затримали незаконно, – Єрмак
Рєуцький та Васильєв були затримані без жодних законних на це підстав. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує пресслужба ОПУ.
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За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів,
– мовиться у заяві Єрмака.
В Офісі Президента наголошують, Рєуцький та Васильєв висвітлювали події у Білорусі для українських ЗМІ.
"Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", – сказав Єрмак.
Що кажуть на затримання у МЗС України
У МЗС кажуть, наразі затриманих у Білорусі українців троє – це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина. Контакту з ними немає, де вони перебувають – теж невідомо.
Головне про затримання українських волонтерів у Мінську
- 12 серпня у Мінську затримали волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
- Чоловіки працювали над матеріалами для українських ЗМІ, акредитації у них не було, оскільки її не видала влада Білорусі.
- Проти них відкрили справу за статтею про "масові заворушення". Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.