Україна звернулась до білоруської влади з вимогою звільнити затриманих правозахисників Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Українців затримали 12 серпня у Мінську, де вони перебувають – наразі невідомо.

Українців затримали незаконно, – Єрмак

Рєуцький та Васильєв були затримані без жодних законних на це підстав. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує пресслужба ОПУ.

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За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів,

– мовиться у заяві Єрмака.

В Офісі Президента наголошують, Рєуцький та Васильєв висвітлювали події у Білорусі для українських ЗМІ.

"Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", – сказав Єрмак.

Що кажуть на затримання у МЗС України

У МЗС кажуть, наразі затриманих у Білорусі українців троє – це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина. Контакту з ними немає, де вони перебувають – теж невідомо.

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