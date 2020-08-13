Український режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов відреагував на затримання у Мінську українських волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Він висловив сподівання, що з ними буде все гаразд, а Лукашенко повторить долю Чаушеску.

Олег Сенцов прокоментував у фейсбуці затримання у Мінську двох українських волонтерів – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

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Підлеглі кривавого таргана гребуть людей з вулиць лише за те, що вони там взагалі ходять,

– написав Сенцов.

Та додав, якщо людина намагається щось знімати чи виборювати свою свободу, то з нею поводяться ще жорстокіше. Так сталося і з українськими правозахисниками.

Режисер також висловив сподівання, що "з хлопцями усе гаразд, білоруський народ буде вільний, а його тиран повторить долю Чаушеску".

До слова, Сенцов зазначив, що з Рєуцьким він знайомий ще з часів захоплення Криму російськими військами. Він тоді намагався висвітлювати ті події, а також допомагати військовим та проукраїнським активістам. Він знає волонтера як порядну й мужню людину.

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Хто такий Ніколае Чаушеску? Діяч румунського та міжнародного комуністичного руху. Генеральний секретар ЦК Румунської комуністичної партії. 1-й Президент Соціалістичної Республіки Румунія, багаторічний диктатор Румунії. Розстріляний (разом з дружиною Єленою Чаушеску) за вироком військового трибуналу по звинуваченню у скоєнні тяжких злочинів проти народу Румунії і держави.

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