Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов отреагировал на задержание в Минске украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Он выразил надежду, что с ними будет все в порядке, а Лукашенко повторит судьбу Чаушеску.

Олег Сенцов прокомментировал в фейсбуке задержание в Минске двоих украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят,

– написал Сенцов.

И добавил, если человек пытается что-то снимать или бороться за свою свободу, то с ним обращаются еще более жестоко. Так произошло и с украинскими правозащитниками.

Режиссер также выразил надежду, что "с ребятами все в порядке, белорусский народ будет свободен, а его тиран повторит судьбу Чаушеску".

К слову, Сенцов отметил, что с Реуцким он знаком еще со времен захвата Крыма российскими войсками. Он тогда пытался освещать те события, а также помогать военным и проукраинским активистам. Он знает волонтера как порядочного и мужественного человека.

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Кто такой Николае Чаушеску? Деятель румынского и международного коммунистического движения. Генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии. 1-й Президент Социалистической Республики Румыния, многолетний диктатор Румынии. Расстрелян (вместе с женой Еленой Чаушеску) по приговору военного трибунала по обвинению в совершении тяжких преступлений против народа Румынии и государства.

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