Так, украинские дипломаты требуют публичного опровержения этой информации. Ситуацию назвали безобразной.

К теме В Черногории государственное СМИ признало боевиков и написало о "нападении Украины"

Реакция посольства

Подчеркнули, что в момент угрозы нападения России дипломаты были ошеломлены публикацией черногорского вещателя. Новость фактически легитимизирует сепаратистов на оккупированных территориях.

Призываем RTCG как можно быстрее удалить эту провокационную публикацию и не допустить в будущем распространения информации, которая не соответствует официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и международного права,

– отметили в посольстве.

Что написало издание

Журналисты 28 января написали, что, мол, бойцы ООС напали на псевдореспублику. При этом медийщики использовали данные, которые им предоставил один из луганских боевиков Александр Мазейкин. По словам оккупанта, во время артобстрела украинской армии погиб боец так называемой "народной милиции".

Важно, в новости не отметили, что пишут о незаконных вооруженных формированиях, которые оккупировали украинские территории.

Что такое RTCG? Это государственная телекомпания Черногории, которая транслируется из Подгорицы. Международную версию канала можно просмотреть через спутник. В состав RTCG входят радио и телевидение Черногории. С 2001 года СМИ являются членом Европейского Телерадиовещательного Союза.

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Текст поста Посольства Украины в Черногории:

В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально потрясены публикацией черногорской общественной службы RTCG , которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на Востоке Украины.

Призываем RTCG как можно быстрее удалить эту провокационную публикацию и не допустить в будущем распространения информации, которая не соответствует официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и международного права. Мы призываем RTCG больше не повторять такие ситуации.

Также требуем права публично опровергнуть ложную информацию.