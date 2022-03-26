Соответствующее заявление 25 марта сделал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он акцентировал на том, что есть уже много санкций, однако их нужно усиливать.

Заметьте Ермак назвал конкретные вещи, нужные Украине, чтобы выстоять против России

"Пора платить уже агрессору"

Глава Офиса Президента считает, что нужно прилагать все усилия, чтобы было неукоснительное соблюдение санкций. Для этого нужны механизмы, которые будут исключать участие международных компаний в обходе санкций.

Теперь пора платить уже агрессору. Дайте миру модель, которая на долгие годы лишит Россию возможностей проводить агрессивную политику. Призываем к эмбарго на российские энергоносители. Призываем обрезать возможности "серого" и "черного" импорта,

– подчеркнул Ермак.

Он предположил, что сейчас нелегальные и полулегальные схемы действительно помогают стране-оккупанту. Мол, доставку грузов Россия осуществляет через страны ОДКБ и Евразийского союза.

Кстати – Польша и страны Балтии высказали похожее требование: смотрите видео