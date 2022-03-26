Відповідну заяву 25 березня зробив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він акцентував на тому, що є вже багато санкцій, проте їх потрібно посилювати.

Зауважте Єрмак назвав конкретні речі, потрібні Україні, щоб вистояти проти Росії

"Час платити вже агресору"

Глава Офісу Президента вважає, що потрібно докладати всіх зусиль, щоб було неухильне дотримання санкцій. Для цього потрібні механізми, які виключатимуть участь міжнародних компаній в обході санкцій.

Тепер час платити вже агресору. Дайте світу модель, яка на довгі роки позбавить Росію можливостей провадити агресивну політику. Закликаємо до ембарго на російські енергоносії. Закликаємо обрізати можливості "сірого" й "чорного" імпорту,

– підкреслив Єрмак.

Він припустив, що зараз нелегальні та напівлегальні схеми дійсно допомагають країні-окупанту. Мовляв, доставлення вантажів Росія здійснює через країни ОДКБ та Євразійського союзу.

До речі – Польща та країни Балтії висловили схожу вимогу: дивіться відео