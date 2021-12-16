Бангладеш, Аргентина та Гібралтар підвищили свої найвищі ставки, тоді як 17 країн, у тому числі Чилі, Туніс та Франція, знизили ставки.

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Щодо наших сусідів: одразу троє входять у топ 20 країн світу з найнижчими податковими ставками на прибуток – Угорщина, Болгарія і Молдова.

Ставки податку на прибуток у наших сусідів такі:

  • Польща – 19%;
  • Словаччина – 21%;
  • Угорщина – 9%;
  • Румунія – 16%;
  • Молдова – 12%;
  • Болгарія – 10%;
  • Туреччина – 20%;
  • Білорусь – 18%.

Деякі країни-партнери України відмовились від податку на прибуток – Грузія, Естонія, Латвія.

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Українська ставка податку на прибуток підприємств у 18% є нижчою середньосвітової та середніх у континентах світу:

  • в Африці середня ставка – 28%;
  • в Азії – 20%;
  • в Європі – 20%;
  • в Північній Америці – 26%;
  • в Океанії – 24%;
  • в Південній Америці – 27%;
  • у світі – 23%.

Інфографіка Tax Foundation

Серед країн, які оголосили про майбутні зміни в податковій системі, також переважають настрої знижувати ставки:

  • Австрія у 2024 році планує знизити з 25% до 23%;
  • Франція у 2022 році очікує зменшення з 32,02% до 25,83%;

Однак Великобританія планує збільшити ставку з 19% до 25% у 2023 році.

Україна в тренді

Отже, хоча наша ставка у 18% і залишається відносно низькою у загальносвітовому розумінні, в нашому регіоні вона вже далеко не найнижча. А конкурувати за інвестора треба.

Тож ухвалення податкової частини спеціального режиму для резидентів "Дія Сity" (законопроєкт №5376) з податком на виведений капітал для ІТ-компаній якраз є у тренді підвищення привабливості української економіки та конкурентоспроможності нашої податкової системи.

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