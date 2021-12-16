Чисто теоретически, что нужно сделать, чтобы получить штраф в 50% годовой выручки? Это что?

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Какие варианты ответа приходят в голову

Кому то из Налоговой не понравились анализы? Так компания тут не причём. Пить меньше надо.

Кто-то из налоговой решил, что "Синэво" работает на Билла Гейтса и является соорганизатором мирового заговора с целью чипировать население?

Конечно, борьба с мировой закулисой – это очень важно, но вряд ли входит в перечень обязанностей налоговиков.

Кто-то из налоговой решил, что слишком жирно зарабатывают на анализах в год пандемии и надо поделиться? И теперь предлагают поделиться?

Бизнес боится Налоговой

И как теперь бизнес убеждать, что не следует бояться повышения полномочий Налоговой? Как говорить об инвестиционном климате в такой ситуации?

Может, вспомним еще об инвестиционной няне? Как она поживает? Прилетит в налоговую и спросит: "Как дела?".

Правда в том, что налоги платить не любит никто. Но одно дело – бороться с теневой экономикой. И бороться с преступлениями. А другое – кошмарить бизнес. И пока Налоговая воспринимается бизнесом как враг честных предпринимателей.

И пока налоговая не сделала ничего, чтобы бизнес передумал.

И скажите теперь, что бизнес зря переживает по поводу новых законов….

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