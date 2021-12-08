Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив, що влада намагається знайти баланс у цій ситуації.

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"Ми почули бізнес. У нас були дуже плідні й важкі перемовини з експертами, які давали конструктивні зауваження до тексту законопроєкту", – наголосив Гетманцев.

Обтяження бізнесу

Нардеп підкреслив, що на думку експертів, повторні запити від податкової з вимогою надати інформацію чи документи, які уже їм надсилали, обтяжують бізнес.

Платник може відмовитися надавати відповіді на повторні запити,

– заявив Гетманцев.

За словами голови податкового комітету ВРУ, у такий спосіб влада погодилася з вимогами бізнесу та дала йому право не відповідати на запити ДПС із того самого питання.

Зміни в законі 5600

Водночас у законі змінили формулювання щодо надсилання запитів податкової. Мовиться про те, що запит скеровують у випадку, коли відомство "має докази, що можуть свідчити про порушення".

"Коли ми говоримо про податковий законопроєкт, повинні згадувати про баланс інтересів бізнесу, суспільства й держави. Якраз у комітеті є та точка, де ми намагаємося знайти цей баланс", – додав Гетманцев.

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