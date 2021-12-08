Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил, что власти пытаются найти баланс в этой ситуации.
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"Мы услышали бизнес. У нас были очень плодотворные и трудные переговоры с экспертами, которые давали конструктивные замечания к тексту законопроекта", – подчеркнул Гетманцев.
Обременение бизнеса
Нардеп подчеркнул, что по мнению экспертов, повторные запросы от налоговой с требованием предоставить информацию или документы, которые уже им присылали, обременяют бизнес.
Плательщик может отказаться предоставлять ответы на повторные запросы,
– заявил Гетманцев.
По словам председателя налогового комитета ВРУ, таким образом власть согласилась с требованиями бизнеса и дала ему право не отвечать на запросы ГНС по одному и тому же вопросу.
Изменения в законе 5600
В то же время в законе изменили формулировку относительно направления запросов налоговой. Речь идет о том, что запрос направляют в случае, когда ведомство "имеет доказательства, которые могут свидетельствовать о нарушениях".
"Когда мы говорим о налоговом законопроекте, должны вспоминать о балансе интересов бизнеса, общества и государства. Как раз в комитете есть та точка, где мы пытаемся найти этот баланс", – добавил Гетманцев.
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Законопроект 5600: что известно
- "Ресурсный" законопроект 5600 приняли в первом чтении в июле 2021 года. В конце ноября его рассмотрели по спецпроцедуре, чтобы обойти 11 тысяч правок.
- Закон называют "антиахметовским", поскольку он повышает ренту на добычу железной руды, вводит акциз на производство альтернативной электроэнергии. Именно на этих отраслях специализируются компания "Метинвест" и ДТЭК Рината Ахметова.
- Кроме прочего, изменения в закон предусматривают введение налоговых льгот для компаний в "шахтерских" областях, налоговой амнистии для госслужащих, кассового метода подсчета поставок электроэнергии, уплаты НДС за операции с недвижимостью для застройщиков и тому подобное.