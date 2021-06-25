О сотрудничестве стороны договорились во время пятого заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

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Известно, что стороны уже договорились:

содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок природного газа в Украину,

построить инфраструктуру СПГ-терминалов,

сотрудничать в вопросе транспортировки природного газа через Трансбалканский трубопровод в обоих направлениях между Украиной и Турцией.

Как объяснил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, пока Украина не является активным игроком СПГ-рынке.

Однако геополитическая ситуация и уменьшения объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы,

– подчеркнул он.