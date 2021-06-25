Про співпрацю сторони домовилися під час п'ятого засідання українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.

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Відомо, що сторони вже домовились:

  • сприяти співпраці компаній енергетичного сектору щодо диверсифікації поставок природного газу до України,
  • розбудувати інфраструктуру ЗПГ-терміналів,
  • співпрацювати у питанні транспортування природного газу через Трансбалканський трубопровід в обох напрямках між Україною та Туреччиною.

Як пояснив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, наразі Україна не є активним гравцем ЗПГ-ринку.

Проте геополітична ситуація та зменшення обсягів транзиту змушують шукати нові напрями торгівлі та співпраці для забезпечення завантаженості власної газотранспортної системи,
–  підкреслив він.

Що відомо про зріджений природний газ?

Це природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані, але за дуже низької температури переходить у рідинний стан. Ці особливості полегшують його зберігання і перевезення. За оцінками експертів, виробництво зрідженого газу – один із секторів ринку енергоресурсів, що найшвидше зростає.