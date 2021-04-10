Во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию страны подписали совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня.

Заседание состоялось в Стамбуле 10 апреля. Оно прошло под сопредседательством лидеров двух государств.

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Что решили во время переговоров

Украина и Турция для укрепления стратегического партнерства между нашими странами и для усиления сотрудничества во всех сферах решили:

Активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи;

Продолжать сотрудничество в формате "Квадрига" (2 + 2) на уровне министров и координаторов;

Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах;

Продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий Донецкой и Луганской областей;

В этом контексте продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией;

Усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину – Крым – вследствие временной оккупации;

Координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе и для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар;

Поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе Минских договоренностей, отметить работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и продолжать оказывать максимальную поддержку ее деятельности;

Усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях;

Принять совместные меры, направленные на предотвращение и ликвидацию транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми;

Обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции;

Подтвердить приверженность дальнейшему усилению сотрудничества в области оборонной промышленности, путем завершения текущих и разработки новых совместных проектов;

Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства, и отметить стремление способствовать обеспечению совместимости Вооруженных сил Украины с вооруженными силами НАТО;

Подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО,

Ускорить работу с целью завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле в духе взаимопонимания и конструктивизма;

Принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и для поощрения новых инвестиций;

Обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшения возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма;

Осуществлять поддержку образовательной деятельности Турецкого фонда "Маариф" в Украине. Подтвердить преданность сотрудничеству и координации усилий с целью сдерживания пандемии COVID-19 и преодоление ее последствий для социальной и экономической деятельности.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой прибыл в Турцию с рабочим визитом 10 апреля.

Пресс-конференция Зеленского и Эрдогана: смотрите видео