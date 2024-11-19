Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала предположил, могла ли Украина применить американские ATACMS для удара по вражескому арсеналу в России.

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Могли ли ATACMS атаковать арсенал в России

Свитан отметил, что в Карачеве Брянской области расположен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российского минобороны, это чуть более 100 километров от украинской границы.

По его словам, это стратегический склад, но россияне используют его как транзитный: здесь происходит постоянная разгрузка и загрузка на более мелкие средства передвижения.

Он напомнил, что ранее Силы обороны уже наносили удары по этому складу. Тогда там могли быть северокорейские KN-23 и иранские ракеты. Сейчас, вероятнее всего, россияне снова их накопили.

Конечно, как только наша разведка определяет достаточное количество боеприпасов – используются те средства поражения, которые у нас есть. Не исключено, что это была ATACMS,

– заявил полковник запаса.

Он добавил, что хотя бы одну ракету нужно было применить, чтобы очертить весь информационный поток вокруг разрешения США бить ATACMS по России.

Бои за Курахово

Полковник запаса рассказал, что в районе Курахово сейчас большая интенсивность боев, можно уже говорить чуть ли не о танковых битвах.

Россияне используют очень много техники,

– сказал Свитан.

Дело в том, объяснил он, что Курахово расположено близко к основной российской танковой базе, откуда за несколько часов можно перебрасывать технику. Поэтому вражеские бронемашины практически сразу вступают в бой.

В то же время он отметил, что и наши командиры перебрасывают под Курахово достаточно техники, сдерживая российские накаты. Ведь начала поступать помощь из США, в новых пакетах, в частности, уже идет техника.