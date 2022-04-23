Во время пресс-конференции 23 апреля президент сказал, что Украина бы изменила Альянс. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Россия пустила на Одессу 7 ракет, погибли 8 человек, – Зеленский

Украина не может повлиять на Альянс в контексте мировой структуры безопасности. Мы не являемся членами НАТО. Я считаю большой ошибкой то, что НАТО за все эти годы не нашло места, времени и возможности Украину принять. Сейчас все видят, что мы бы их только укрепили и это была бы высокая вероятность именно неначала войны со стороны России,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что эта его мысль неизменна с начала вступления в должность.

"Я об этом говорил с Генсеком НАТО, руководством крупных европейских государств. Я считаю это стратегической ошибкой Альянса по отношению к Украине. Никто не рассчитывал на такую прочность нашего государства и что мы выстоим более 3 дней", – вспомнил глава государства.

Вас может заинтересовать встреча президента с премьерами Дании и Испании: смотрите видео