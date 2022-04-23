Під час пресконференції 23 квітня президент сказав, що Україна б змінила Альянс. Про це повідомляє 24 канал.

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Україна не може вплинути на Альянс в контексті світової структури безпеки. Ми не є членами НАТО. Я вважаю великою помилкою те, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, часу й можливості Україну прийняти. Зараз всі бачать, що ми б їх тільки зміцнили й це була б висока ймовірність саме непочатку війни з боку Росії,

– сказав президент.

Він наголосив, що ця його думка незмінна з початку вступу на посаду.

"Я про це говорив із Генсеком НАТО, керівництвом великих європейських держав. Я вважаю це стратегічною помилкою Альянсу щодо відношення до України. Ніхто не розраховував на таку міцність нашої держави і що ми вистоїмо більше 3 днів", – пригадав глава держави.

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