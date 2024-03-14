Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Решающее значение имели ракеты от партнеров

По словам главы Альянса, Черное море обеспечивает возможность экспорта зерна и других товаров, что важно для глобальных поставок продовольствия.

Одной из больших побед, которых достигла Украина, является то, что она смогла оттеснить российский Черноморский флот и уничтожить много их кораблей, а также обеспечить открытый коридор от Одессы и на запад до Босфора, тесно сотрудничая с союзниками по НАТО – Румынией, Болгарией и Турцией,

– отметил Столтенберг.

Глава НАТО говорит, что успешная морская операция свидетельствует о компетентности украинских Вооруженных сил и оружия, которое передают члены Альянса. Столтенберг отметил, что решающее значение для открытия этого коридора имели ракеты, которые предоставили партнеры Украины.

Председатель Альянса отметил, что НАТО активно сотрудничает со странами, которые имеют доступ к Черному морю. Здесь речь идет не только об Украине, но и о Грузии. В общем Альянс сохраняет свои позиции в этом море, поскольку оно уже приобрело стратегическое значение.

Какие корабли врага в опасности

Подробнее об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что вражеские корабли – законная цель для нашего государства.

Конечно есть приоритетные цели. Прежде всего это носители крылатых ракет, которых у них есть десяток в составе. Есть другие серьезные единицы – это и ракетные катера, и патрульные, различные фрегаты, корветы. То есть, на самом деле там перечень еще достаточно существенный,

– отметил представитель ВМС Украины.

Также следует помнить, что из 13 больших десантных кораблей у России в строю осталось только 5 единиц. Также у врага есть несколько подводных лодок, среди которых три – носители ракет. Плетенчук отметил, что работать есть над чем.