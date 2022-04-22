Об этом утром 22 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, отметив, что активные боевые действия на западном и северо-западном направлениях не ожидаются.

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Ситуация на Волынском по Полесском направлении

По данным Генштаба ВСУ, противник не проводил попыток наступления на Волынское по Полесскому направлениям.

Признаков формирования наступательных группировок не выявлено,

– говорится в своде.

Чтобы обеспечить прикрытие государственной границы на западном и северо-западном направлениях ВСУ усилили охрану штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.

К тому же, силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме.

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