Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины. Отмечается, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Читайте также Зеленский сказал, что именно считает наибольшей гарантией безопасности для Украины

Что известно о соглашении между Украиной и Великобританией

Глава государства выразил благодарность за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку Украины со стороны Великобритании.

По словам Зеленского, политики обсудили продолжение сотрудничества. Среди главных тем обсуждения были поддержка украинского производства оружия, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота России и саммит JEF в Эстонии.

Наше государство заинтересовано в расширении сотрудничества с JEF и полноправном членстве в организации. Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается,

– сообщил президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина ценит крепкое партнерство, существующее между государствами, и всю помощь в приближении справедливого мира и длительной безопасности.