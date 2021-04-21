Руслан Хомчак во время визита в Лондон обсудил с начальником штаба обороны Великобритании развитие военного сотрудничества между странами. В частности, стороны договорились о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL.

В течение 19 – 20 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находился с визитом в Великобритании. Там он встретился с начальником штаба обороны генералом сэром Николасом Картером.

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Украина и Великобритания будут теснее сотрудничать

Во время встречи достигли договоренности о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL к миссии по обмену опытом, подписано соответствующее техническое соглашение,

– говорится в сообщении.

Это создает дополнительные возможности для развития ВСУ, прежде всего в подготовке Военно-Морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций.

Картер отметил, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военные Вооруженных сил Великобритании подготовили более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

"Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки ВМС ВСУ и поддерживает оборонную реформу в Украине", – отметил начальник штаба обороны Великобритании.

Также британский генерал заверил, что его страна продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Что известно об операции ORBITAL

Ее Великобритания основала в Украине в 2015 году как ответ на агрессию России на Донбассе и оккупацию Крымского полуострова.

Программа британской миссии военной подготовки для личного состава ВСУ сначала предполагала несколько тренировочных курсов, среди которых – выявление заминированных территорий, идентификация мин и взрывных устройств.

Однако позже ORBITAL неоднократно расширяли.

Источник: штаб ООС