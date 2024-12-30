Еще 70 защитников объекта пока остаются в плену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в Facebook министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук.

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Как много защитников ЧАЭС в российском плену

В понедельник, 30 декабря, во время очередного обмена пленными, удалось вернуть 189 украинских бойцов. В перечне оказалась и 5 представителей воинской части №3041, которые охраняли Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабной войны. Они пробыли в российском плену более 2 лет.

К сожалению, 70 защитников ЧАЭС до сих пор остаются в плену. Мы помним о них и продолжим борьбу за каждого... Помним и ждем каждого, кто сегодня во вражеском плену,

– говорится в сообщении.

В то же время украинский чиновник пожелала счастливых праздников и удачной реабилитации всем, кто вернулся домой из российского плена. Отдельно она выразила благодарность тем, кто прилагает усилия для освобождения наших защитников.

К слову, незадолго до этого президент Украины сообщил, что из неволи вернулись защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного и с разных направлений фронта. Среди них есть солдаты, сержанты и офицеры. Из плена вернулись нацгвардейцы, в частности "азовцы".