Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он также рассказал, как именно это удалось украинской стороне сделать в обмене пленными, передает 24 Канал.

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Как Украина вернула пропавшего без вести защитника

Юсов отметил, что ранее в ГУР уже сообщали, что информация об украинских военнопленных от Международного комитета Красного Креста, это те данные, которые государство-агрессор сообщает международной структуре. Эти данные часто являются далеко не полными.

И Украина самостоятельно ищет разнообразную информацию всеми возможными средствами о любых фактах подтверждения, что украинский защитник оказался в плену, что он жив. А это означает, что необходимо немедленно начинать борьбу за его возвращение,

– пояснил представитель украинской разведки.

Он отметил, что на этот раз украинская сторона в очередной раз вернула защитника, которого считали без вести пропавшим, или, имевшего статус "поиск лица".

"Для семей защитников этот термин знакомый и болезненный. Потому что это формулировка от реестра Координационного штаба, Национального информационного бюро. Но видим, что сдаваться не стоит, надо бороться, искать и имеем результат", – сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что каждый военнопленный, который оказался в руках у врага, должен вернуться сразу на родину. Юсов отметил, что это и есть принцип работы Координационного штаба.

Стоит отметить, что в результате обмена пленными 17 июля Украине удалось вернуть 95 наших защитников, где были и защитники "Азовстали". Однако снова в этом обмене не было бойцов "Азова".