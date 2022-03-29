Первый вице-спикер отметил, что украинцам непонятны какие-либо ультиматумы. Об этом нардеп сообщил в эфире русскоговорящего телеканала "Настоящее время".

Читайте также В администрации Эрдогана указали, какие видят красные линии в переговорах России и Украины

В Украине они (ультиматумы – 24 канал) как некоторые анекдотические претензии, связанные с "денацификацией", какими-то еще "Д". Здесь даже не о чем говорить,

– сказал Александр Корниенко.

Парламентарий добавил: "Украина понимает, что любые переговоры, любые дипломатические действия важны. Ведь Украине надо всеми путями двигаться к победе и миру".

Напомним, что Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не намерена отказываться от своих территорий, граждан и суверенитета. Если Россия и дальше будет высказывать свои ультиматумы, построенные на пропаганде, переговоры будут закончены.