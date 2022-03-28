Едва ли не главная цель – решение гуманитарных вопросов во время войны. В первую очередь – "зеленые коридоры", по которым мирные жители могут покинуть окруженные города. Это то, что является программой-минимум для украинской стороны.

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В то же время, украинская делегация будет добиваться режима прекращения огня.

Кулеба заявил, что Украина не намерена отказываться от своих территорий, граждан и суверенитета. Поэтому если российская сторона и дальше будет выражать свои ультиматумы, построенные на пропаганде, переговоры будут закончены.

Опасения за безопасность украинской делегации

Дипломат выразил обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны России. Особенно после публикации информации о возможном отравлении участников делегации. Кулеба рекомендовал представителям украинской делегации во время переговоров ничего не пить, не есть и не прикасаться к поверхностям.

Украинская и российская делегации должны встретиться 29 марта около 10 утра в Стамбуле. В общей сложности переговоры, по словам члена делегации и лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будут длится в течение 3 дней.