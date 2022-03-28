Чи не головна мета – вирішення гуманітарних питань під час війни. У першу чергу – "зелені коридори", за якими мирні мешканці можуть покинути оточені міста. Це те, що є програмою-мінімум для української сторони.

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Водночас українська делегація добиватиметься режиму припинення вогню.

Кулеба заявив, що Україна не планує відмовлятися від своїх територій, громадян та суверенітету. Тож якщо російська сторона і надалі буде висловлювати свої ультиматуми, які побудовані на пропаганді, перемовини будуть закінчені.

Побоювання за безпеку української делегації

Дипломат висловив занепокоєння щодо можливих провокацій зі сторони Росії. Особливо після публікації інформації про можливе отруєння учасників делегації. Тож Кулеба рекомендував представникам української делегації під час перемовин нічого не пити, не їсти та не доторкатися до поверхонь.

Українська та російська делегації мають зустрітись 29 березня близько 10 ранку у Стамбулі. Загалом перемовини, за словами члена делегації і лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, триватимуть протягом 3 днів.