Утром 5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отправились три балкера NAVI STAR, ROJEN и POLARNET.

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Возобновлено судоходство из порта "Черноморск"

На борту этих балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. Суда направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию. Также караваны возобновили "судоходство" из порта Черноморск.

Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка,

– написал Кубраков.

Украина хочет обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. При этом в Мининфраструктуры стремятся, чтобы порты работали в обе стороны. Ведь уже поступают заявки судовладельцев, готовых заходить в порты для загрузки.

Важно! Цель Украины – 3 миллиона тонн экспорта агропродукции и больше ежемесячно. Речь идет о портах Одессы, Черноморска и Южного.

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Украина должна вывезти 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая

Украина должна быстро вывезти 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая. После этого с украинских портов может начать экспорт нового зерна.

Первые караваны с украинским зерном / Видео Александра Кубракова:

Из Украины заработали "зерновые коридоры": коротко

Судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы успешно прошло проверку в Стамбуле. Место назначения судна – Ливан.

Несмотря на то, что "зерновой коридор" заработал, президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут сорвать экспорт.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина отдана борьбе за глобальную мировую продовольственную безопасность.

Смотрите в видео – детали о так называемом "зерновом соглашении":