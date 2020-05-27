Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Украина возобновит авиасообщение уже в июне: Степанов назвал дату

- Читати новину українською
Глава Минздрава Максим Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов / moz.gov.ua

Украина может возобновить международное авиасообщение уже с 15 июня. Те, кто будут прибывать в страну, будут проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Этим людям нужно будет установить приложение "Действуй дома". Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Ryanair возобновит половину маршрутов из Украины: список

"Если вы хотите выехать в Беларусь или в страны ЕС на автомобиле, вы можете это делать – на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим о авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно возобновится с 15 июня", – подчеркнул он .

Правда, министр также отметил: чтобы самолеты действительно полетели, на тот момент в Украине должна сохраняться положительная динамика по заболеваемости COVID-19.

Авиаперевозки во время карантина в Украине: основное

  • Авиасообщение в Украине закрыли еще 17 марта. Но из-за карантина выполнялись чартерные рейсы, которые возвращали украинцев домой из разных уголков мира.
  • Кроме того, на спецусловиях Украина выполняет рейсы по доставке работников в Европу. Такие рейсы уже состоялись в Лондон, Вена, Хельсинки и Франкфурт.
  • Решение о возобновлении полетов должен принять Кабинет Министров. Именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.
Автор: Ирина Буртык
Теги: Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов авиация Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Война за наши головы: кто платит за информацию?
сегодня , 11:30 Война за наши головы: кто платит за информацию?
Павло Казарін
Чипование и уничтожение людей: откуда берутся сторонники теории заговоров и как с ними общаться?
26 мая , 22:00 Чипование и уничтожение людей: откуда берутся сторонники теории заговоров и как с ними общаться?
Уляна Супрун
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк