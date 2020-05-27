Украина возобновит авиасообщение уже в июне: Степанов назвал дату

Украина может возобновить международное авиасообщение уже с 15 июня. Те, кто будут прибывать в страну, будут проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Этим людям нужно будет установить приложение "Действуй дома". Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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"Если вы хотите выехать в Беларусь или в страны ЕС на автомобиле, вы можете это делать – на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим о авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно возобновится с 15 июня", – подчеркнул он .

Правда, министр также отметил: чтобы самолеты действительно полетели, на тот момент в Украине должна сохраняться положительная динамика по заболеваемости COVID-19.

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