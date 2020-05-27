Україна відновить авіасполучення 15 червня, але з обсервацією
Україна може відновити міжнародне авіасполучення вже з 15 червня. Проте ті, хто прибуватимуть у країну, повинні виконати встановлені вимоги.
Аби літаки дійсно полетіли, до того часу в Україні має зберігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Міністр наголосив, що людина, яка повертається в Україну, обов'язково повинна піти на двотижневу обсервацію або самоізоляцію – встановивши у себе програму Дій вдома".
"Якщо ви хочете виїхати у Білорусь чи у країни ЄС автомобілем, ви можете це робити – на сьогодні не існує жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом пом'якшення карантину, воно відновлюється з 15 червня", – підкреслив він.
Авіаперевезення під час карантину в Україні: основне
- Авіасполучення в Україні закрили ще 17 березня. Але упродовж карантину виконувалися чартерні рейси, які повертали українців додому із різних куточків світу.
- Окрім того, за спецумовами Україна виконує рейси із доставки заробітчан в Європу. Такі рейси вже відбулися в Лондон, Відень, Гельсінкі та Франкфурт.
- Рішення про відновлення польотів має ухвалити Кабінет Міністрів. Саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.