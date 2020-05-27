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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Україна відновить авіасполучення 15 червня, але з обсервацією

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Очільник МОЗ Максим Степанов
Очільник МОЗ Максим Степанов / moz.gov.ua

Україна може відновити міжнародне авіасполучення вже з 15 червня. Проте ті, хто прибуватимуть у країну, повинні виконати встановлені вимоги.

Аби літаки дійсно полетіли, до того часу в Україні має зберігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Міністр наголосив, що людина, яка повертається в Україну, обов'язково повинна піти на двотижневу обсервацію або самоізоляцію – встановивши у себе програму Дій вдома".

"Якщо ви хочете виїхати у Білорусь чи у країни ЄС автомобілем, ви можете це робити – на сьогодні не існує жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом пом'якшення карантину, воно відновлюється з 15 червня", – підкреслив він.

Авіаперевезення під час карантину в Україні: основне

  • Авіасполучення в Україні закрили ще 17 березня. Але упродовж карантину виконувалися чартерні рейси, які повертали українців додому із різних куточків світу. 
  • Окрім того, за спецумовами Україна виконує рейси із доставки заробітчан в Європу. Такі рейси вже відбулися в Лондон, Відень, Гельсінкі та Франкфурт.
  • Рішення про відновлення польотів має ухвалити Кабінет Міністрів. Саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.
Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов авіація
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