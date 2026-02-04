Украина возобновляет план обороны: военный объяснил, что это значит
- Владимир Зеленский решил обновить план обороны Украины из-за изменения реалий и времени, учитывая полномасштабное вторжение России.
- Новый план включает адаптацию к современным условиям, развитие оборонной промышленности, в частности роботизированных комплексов и дронов, а также экономическую интеграцию оборонного сектора.
Владимир Зеленский решил обновить план обороны Украины. Предыдущий закон должны признать недействительным, зато должен появиться новый.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что и не удивительно, что президент Украины принял решение о принятии нового плана обороны Украины. Причина – меняются реалии и время.
Чего будет касаться новый план обороны Украины?
Александр Мусиенко подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины нужно адаптироваться к тем реалиям, которые есть.
Враг, к сожалению, оккупирует определенную часть территории нашего государства. Там живут люди, с которыми надо работать. Учитывая интеграцию и процессы обороны Украины этих людей – это важно, ведь они под риском выполняют там определенные задачи,
– сказал он.
Кроме того, нашем государстве важно заняться инженерно-фортификационными сооружениями. Говорится о линиях обороны, которые должны быть готовы к различным сценариям.
Также сама война меняется, она становится технологической, поэтому развитие украинской оборонной промышленности должно совершенствоваться в сторону наземных роботизированных комплексов и дронов, которые начинают играть все большую роль.
В Украине также должна измениться логика экономики (учитывая план обороны – 24 Канал), чтобы сектор обороны стал ее локомотивом и тянул за собой другие отрасли. Это также контакты с партнерами, в частности максимальное взаимодействие для поставки вооружения и его производства,
– отметил военный.
Он также считает, что следующим важным элементом плана обороны является готовность всех органов власти, Сил обороны и безопасности организованно взаимодействовать и делать все необходимое каждый на своем месте.
Мусиенко подытожил, что речь идет о целом комплексе факторов, которые необходимо объединять, чтобы они работали едино в пользу Украины.
План обороны Украины: что известно?
В 2019 году Верховная Рада приняла и президент подписал закон, который предоставляет главе государства полномочия утверждать структуру и сам план обороны Украины. Документ определяет, что Кабмин будет отвечать за его разработку, а президент – за окончательное одобрение. План обороны охватывает подготовку государства, экономики и общества к военному положению и координацию действий для отпора вооруженной агрессии.
Владимир Зеленский отметил, что ход боевых действий требует пересмотра ключевых оборонных документов, а Минобороны должно подготовить соответствующие предложения для правительства. Особое внимание уделили защите критической инфраструктуры и финансированию закупок, в частности дронов для боевых подразделений.
Зеленский заявил о подготовке изменений в Силах обороны, подчеркнув, что безопасность Украины может гарантировать прежде всего мощный военный компонент. По его словам, ближайшее время представители Офиса президента будут работать с бригадами и командованием, чтобы определить эффективные решения, а также начнется обновление системы военного образования на основе реального боевого опыта.