Об этом рассказал президент Украины 2 января после заслушанного доклада заместителя председателя ОП полковника Павла Палисы. Подробности рассказывает 24 Канал.

Каких изменений стоит ожидать в Силах обороны?

Зеленский отметил, что полковник Палиса в ближайшие недели будет заниматься работой непосредственно с бригадами и военным командованием для определения решений, "которые сработают".

Президент анонсировал и подготовку к модернизации военного образования с учетом украинского опыта обороны государства.

Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что вскоре в Украину прибудут советники по вопросам безопасности, будет продолжаться и работа в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров.

Кроме того, президент подписал новые указы о награждении украинских защитников государственными наградами.

Заметим, что 2 января Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность главы ОП. Он предложил должность руководителю ГУР генералу Кириллу Буданову, на что тот согласился.

